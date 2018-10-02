02 октября 2018, вторник

США пригрозили России уничтожить запрещенные крылатые ракеты

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Посол США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон

Посол США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Россия должна прекратить скрытую разработку запрещенных договором крылатых ракет, в ином случае США будут готовы уничтожить их до первого применения.

Вашингтон считает, что Россия разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования в нарушение договора 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности. Москва последовательно отрицает обвинения в нарушении, передает Reuters.

По словам Кэй Бэйли Хатчисон, Вашингтон по-прежнему привержен дипломатическому решению вопроса, но готов рассмотреть военный ответ, если Россия продолжит нарушать бессрочный договор, заключенный между США и СССР.

"На этом этапе мы смотрим на возможность уничтожить [российскую] ракету, которая способна поразить любую из наших стран", - сказала она.

Напомним, что, по данным Пентагона, Россия развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования, несмотря на то, что это нарушает российско-американский договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия разрабатывает новую ракету наземного базирования большого радиуса действия.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США. Документ подразумевает, что обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые ракеты, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове