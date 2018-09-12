12 сентября 2018, среда

США пригрозили Ирану "решительным ответом" за возможные нападения на дипломатов в Ираке

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По мнению Белого дома, за нападения в Ираке ответственны

По мнению Белого дома, за нападения в Ираке ответственны "ставленники" Ирана

Соединенные Штаты пригрозили Ирану "быстрым и решительным ответом" в случае нападений на дипломатов в Басре и других городах Ирака, в которых США винят Тегеран.

"Соединенные Штаты привлекут режим в Тегеране к ответственности за любое нападение, результатом которого будут ранения нашего персонала или повреждения государственных объектов США. Америка ответит быстро и решительно, чтобы защитить жизни американцев", - говорится в сообщении Белого дома.

В ведомстве отметили, что в течение последних нескольких дней происходят "опасные нападения в Ираке, в том числе на консульство Соединенных Штатов в Басре и в отношении американского посольства в Багдаде". По мнению Белого дома, за нападения ответственны "ставленники" Ирана.

"Иран не предпринял никаких действий, чтобы остановить эти нападения со стороны своих ставленников в Ираке, которых он поддержал финансированием, обучением и оружием", - говорится в сообщении.

Жители Басры протестуют против перебоев в электроснабжении, безработицы и коррупции. Горожане жалуются, что соль просочилась в систему водоснабжения и сделала воду непригодной для питья. Сообщалось, что 18 тысяч человек отравились питьевой водой, госпитализированы сотни жителей Басры.

Акции протеста переросли в столкновения с полицией. Протестующие заблокировали трассу от Басры в Багдад и подожгли правительственное здание. Уже на второй день протестов погибли по меньшей мере пять протестующих, более 20 служащих сил безопасности получили ранения.

5 сентября вечером протестующие заблокировали вход в соседний порт Умм-Каср, через который в страну поступает почти все зерно и другие продукты питания. Утром персонал порта и грузовой транспорт не смогли попасть или уехать из комплекса.

В ночь на субботу, 8 сентября, в Басре в столкновениях между протестующими и силами правопорядка погибли три человека, еще 50 получили ранения. Протестующие захватили и подожгли консульство Ирана. Утром на территорию аэропорта в Басре упало 4 ракеты Катюша.

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