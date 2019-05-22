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США предъявили Турции ультиматум в связи с закупкой российских С-400

Сегодня, 06:52
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США предъявили Турции ультиматум в связи с закупкой российских С-400 - фото

REUTERS/Vitaly Nevar

Российские ЗРК С-400

Вашингтон грозит исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35 и ввести санкции в отношении Турции, если та не расторгнет сделку по приобретению у РФ зенитных ракетных систем.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на ряд источников, к концу первой недели июня Турция должна расторгнуть сделку с Россией о приобретении ЗРК С-400. В противном случае США грозят исключить Анкару из своей программы поставок истребителей F-35.

По информации источников, помимо этого Госдепартамент США рассматривает введение санкций в отношении Турции.

Вашингтон призывает Анкару приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Как подчеркнули собеседники телеканала, «это последнее предложение Госдепартамента США».

Напомним, Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $ 2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

По данным СМИ, администрация президента США также предложила Турции отложить приобретение российских ЗРКС-400 до 2020 года. Но в МИД Турции опровергли идею о переносе поставок.

Из-за договоренностей Анкары с Россией Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35.

Теги:   Россия ЗРК С-400 С-400 Турция Госдеп США США

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