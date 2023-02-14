Белый дом убеждает Украину, что переломный момент в войне будет уже весной — WP 14 февраля, 09:39 Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Администрация президента США и Конгресс работают над утверждением еще $10 млрд прямой бюджетной помощи Украине. Американские чиновники говорят Киеву о приближении «критического момента» для смены траектории полномасштабной войны, говорится в материале The Washington Post.



Как пишет газета, Вашингтон может объявить о новом большом пакете военной помощи уже на следующей неделе, а также ввести против России новые санкции примерно в то же время.

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По мнению чиновников из окружения президента Джо Байдена, «переломный момент» в развязанной РФ полномасштабной войне будет этой весной, когда «Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории». Прямо Киев о «решающих ближайших месяцах» во время визита в январе предупредили замсоветника по вопросам нацбезопасности Джон Файнер, замгоссекретаря Венди Шерман и замминистра обороны Колин Каль, сообщает издание.



Официальные представители Белого дома говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и американских союзников «лучший шанс для Киева решительно изменить ход войны».

Байден и его главные помощники говорят, что планируют решительно поддерживать Украину как можно дольше и полнее, но предупреждают: политический курс может ужесточиться после того, как Украина исчерпает текущий пакет помощи Конгрессу, что может произойти уже этим летом, пишет газета. Один из чиновников Белого дома заявил WP, что поддержка Украины со стороны США «столько, сколько потребуется», касается продолжительности отпора со стороны Украины, но «не объема помощи».

2 февраля США объявили о пакете военной помощи Украине на $2,2 млрд. В частности, в нем есть системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты GLSDB с радиусом действия 150 км.

9 февраля американский президент Джо Байден заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин «уже потерял Украину», добавив, что помощь Киеву будет неограниченной.

