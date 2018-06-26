США предупредили Турцию о последствиях покупки С-400 у России

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил о готовности Вашингтона ввести санкции против Турции в случае покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.

По его словам, речь идет о расширении санкционного списка в рамках закона О противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA), передает Reuters.

Представитель Госдепартамента также отметил, что администрация Дональда Трампа имеет законные полномочия отказать Турции в покупке военных самолетов F-35, если потребуется, без согласия Конгресса США.

"Приобретение С-400 неизбежно повлияет на перспективы турецкого военно-промышленного сотрудничества с США, включая приобретение истребителей F-35", - сказал Митчелл.

Напомним, что 21 июня США официально передали военно-воздушным силам Турции первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А, несмотря на протесты со стороны законодателей.

Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35 из-за договоренностей Анкары с Россией о поставках систем противовоздушной обороны С-400.

В июле 2017 года Москва и Анкара достигли договоренности по закупке российских ЗРК С-400, сумма сделки составляет $2,5 млрд.