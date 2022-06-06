Отправили письма. США предупредили 14 стран о попытках России продать им украденное украинское зерно — NYT 6 июня, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Россия ворует украинское зерно (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В середине мая США разослали предупреждения в 14 стран о том, что страна-агрессор Россия пытается продать им похищенное украинское зерно, сообщает The New York Times.

Издание пишет, что два официальных лица США подтвердили содержание письма, которое было отправлено ​​в понедельник, 16 мая в 14 стран. В основном речь идет о странах в северной и восточной Африке, а также о Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке и Турции.

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По словам одного американского чиновника, определить происхождение партии зерна непросто, но одним из признаков может быть то, что Россия продавала его с большой скидкой.

По данным США, речь идет о 500 тысячах тонн украинской пшеницы, стоимость которой оценивается в 100 миллионов долларов.

В пятницу, 3 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины «нет», и его якобы можно вывозить по пяти направлениям. Он заявил, что Россия якобы со своей стороны готова обеспечить «безопасный» вывоз зерна через подконтрольные ему порты.



Заявления западных стран о том, что Россия не дает вывозить зерно из Украины, он назвал «блефом».



Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу железной дорогой, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов.

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