США предупредили о тяжелых последствиях для государств, помогающих России обойти санкции 26 марта, 17:18 Цей матеріал також доступний українською В Белом доме предупредили о последствиях для государств, помогающих РФ обходить санкции (Фото:REUTERS / Tom Brenner)

В США обещают наказать ряд стран и компаний, которые помогают России уклоняться от санкций, введенных из-за войны против Украины. Речь идет в частности об Индии, Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Армении.

Как сообщает Financial Times, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов расширить экономические и финансовые наказания по всему миру, что включает «вторичные» санкции.

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«У нас есть ряд инструментов для обеспечения соблюдения [санкций], и одним из них является определение физических или юридических лиц в посторонних юрисдикциях, которые не соблюдают санкции США или предпринимают систематические усилия, чтобы ослабить или избежать их. Мы готовы использовать это, если необходимо», — сказал Салливан.

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Как отмечает издание, заявления Салливана прозвучали, поскольку США и их союзники все больше озабочены тем, что Россия попытается обойти финансовую изоляцию, наложенную Западом, найдя альтернативные источники иностранной валюты и деловые соглашения, чтобы поддержать свою экономику и рубль.

Введение вторичных санкций подорвало бы какие-либо усилия по обходу санкций, но потенциально увеличило бы негативные последствия для мировой экономики, заставив компании и инвесторов во всем мире выбирать между ведением бизнеса с Западом или Россией, пишет FT.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что союзники сейчас «глубже» изучают режим санкций, чтобы выявить любые лазейки или усилия, предпринятые Россией, чтобы обойти санкции. Она отметила, что Западные страны сделают все в рамках своей системы, чтобы «закрыть лазейки и сделать обход невозможным».