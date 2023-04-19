Безумец в Москве. США предупредили НАТО, что Путин все еще может применить ядерное оружие 19 апреля, 14:11 Кремлевский режим продолжает ядерный шантаж (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман предупредила союзников по НАТО, что кремлевский диктатор Владимир Путин все еще может применить ядерное оружие.



Об этом сообщает Reuters.

Шерман призвала НАТО внимательно следить за всеми действиями российского режима с ядерным оружием, ведь диктатор готов пойти по пути «управляемой эскалации».

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«Мы с беспокойством ожидали, применит ли Путин то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или воспользуется каким-либо демонстрационным эффектом для управляемой эскалации риска», — заявила Шерман.

Она подчеркнула, что США и НАТО расширят обмен разведывательными данными, «чтобы все знали сложившуюся ситуацию».

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина было подвергнуто критике рядом стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.