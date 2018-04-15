США предупредили Москву о новых санкциях – СМИ

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Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман

Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман

Посол США в России Джон Хантсман направил письмо о поготовке новых санкций в министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщает Коммерсант

Хантсман уведомил правительство РФ, что Вашингтон намерен ввести в отношении страны новые санкции за поддержку режима Башара Асада.

О дополнительных мерах США против России также сообщал эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О'Тул.

«С сегодняшнего WH TPS: "Мы также намерены наложить конкретные дополнительные санкции на Россию, чтобы отреагировать на постоянную поддержку Москвы режима Асада, что сделало возможным жестокие действия режима против сирийского народа"», – заявил О'Тул

Ранее СМИ сообщали, что США могут ввести против России новые санкции из-за химатаки в Сирии.

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