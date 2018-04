США предупредили Москву о новых санкциях – СМИ

Посол США в России Джон Хантсман направил письмо о поготовке новых санкций в министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщает Коммерсант.

Хантсман уведомил правительство РФ, что Вашингтон намерен ввести в отношении страны новые санкции за поддержку режима Башара Асада.

О дополнительных мерах США против России также сообщал эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О'Тул.

«С сегодняшнего WH TPS: "Мы также намерены наложить конкретные дополнительные санкции на Россию, чтобы отреагировать на постоянную поддержку Москвы режима Асада, что сделало возможным жестокие действия режима против сирийского народа"», – заявил О'Тул

From today’s WH TPS: “We also intend to impose specific additional sanctions against Russia to respond to Moscow’s ongoing support for the Assad regime, which has enabled the regime’s atrocities against the Syrian people.” https://t.co/TGa0oTKgUy