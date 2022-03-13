США предупредили Китай о последствиях, если он поможет России уклониться от санкций

13 марта, 18:47
Цей матеріал також доступний українською
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предупредил Пекин, что он столкнется с последствиями, если поможет Москве уклониться от санкций из-за войны против Украины.

«Мы не позволим России избежать этих экономических санкций через любую страну мира», — сказал он в комментарии СNN.

При этом Салливан отмечал, что, по данным США, «Китай фактически знал до того, как произошло вторжение в Украину о планах Владимира Путина». При этом, вероятно, Пекин не понимал потенциальные масштабы происходящего, сказал советник.

«Вполне возможно, что Путин лгал им так же, как он лгал европейцам», — сказал Салливан.

Читайте также:
Россия потеряла доступ к $300 млрд резервов из-за санкций — Минфин РФ
Читайте также:
Татьяна Ворожко
Татьяна Ворожко
Помощь Украине и новые санкции. Что еще предлагают в Конгрессе США

В понедельник Салливан встретится с членом политбюро Коммунистической партии Китая и директором управления комиссии по иностранным делам Яном Цзечи, сообщается на сайте Белого дома. Стороны обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность.

После признания Россией «независимости» самопровозглашенных «Л/ДНР» Евросоюз ввел против России уже три пакета санкции, четвертый — анонсировали 11 марта.

Читайте также:
«Выгоднее убить Путина». Как могут сработать персональные санкции против военно-политического руководства РФ — Шабунин
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Китай Москва Санкции США Джейк Салливан

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ