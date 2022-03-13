США предупредили Китай о последствиях, если он поможет России уклониться от санкций 13 марта, 18:47 Цей матеріал також доступний українською Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предупредил Пекин, что он столкнется с последствиями, если поможет Москве уклониться от санкций из-за войны против Украины.

«Мы не позволим России избежать этих экономических санкций через любую страну мира», — сказал он в комментарии СNN.

При этом Салливан отмечал, что, по данным США, «Китай фактически знал до того, как произошло вторжение в Украину о планах Владимира Путина». При этом, вероятно, Пекин не понимал потенциальные масштабы происходящего, сказал советник.

«Вполне возможно, что Путин лгал им так же, как он лгал европейцам», — сказал Салливан.

В понедельник Салливан встретится с членом политбюро Коммунистической партии Китая и директором управления комиссии по иностранным делам Яном Цзечи, сообщается на сайте Белого дома. Стороны обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность.

После признания Россией «независимости» самопровозглашенных «Л/ДНР» Евросоюз ввел против России уже три пакета санкции, четвертый — анонсировали 11 марта.

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