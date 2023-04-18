США предупредили РФ «не трогать» на Запорожской АЭС американскую секретную технику — CNN 18 апреля, 20:18 Российские оккупанты возле Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

США являются владельцами секретных технологий в области ядерной энергетики, которые применяются в том числе на Запорожской АЭС, и РФ получила предупреждение Министерства энергетики США «не трогать» эти установки, сообщает CNN.

В распоряжение CNN попал текст письма, которое Министерство энергетики США направило в марте российской госкорпорации Росатом.

Письмо датировано 17 марта 2023 года, в нем директор Управления по политике нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле сообщает генеральному директору Росатома, что на временно оккупированной Россией Запорожской АЭС в Энергодаре «находятся ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов».

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Агентство поясняет, что экспортному контролю США подлежат товары, программное обеспечение и технологии в тех случаях, когда существует возможность их использования вопреки интересам национальной безопасности.

Минэнергетики США этим письмом предупредило Росатом, что обращение с американскими технологиями для любых граждан или организаций РФ будет «противозаконным».

Запорожская АЭС находится под временной оккупацией российских войск с марта 2022 года.