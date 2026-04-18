Рауль Родригес Кастро (справа) был одним из тех, кто встречался с американскими чиновниками в Гаване (Фото: DW)

Чиновники Государственного департамента США встретились в Гаване с представителями кубинского партийного аппарата. Это был первый такой визит за десятилетие.

Об этом сообщило Ахіоѕ в субботу, 18 апреля.

Издание называет встречу дипломатическим прорывом и напоминает, что последний раз правительственный самолет США приземлялся в Гаване в марте 2016 года, во время визита тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

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Высокопоставленный чиновник Государственного департамента сообщил Axios, что состоялось несколько встреч, однако имен участников не назвал. При этом он сделал важное уточнение, что одним из таких участников был внук Рауля Кастро — Рауль Гильермо Родригес Кастро, также известный как Раулито («Рауль-младший») и Эль Кангрехо («Краб»).

Как отметило Axios, его считают фактическим наследником деда, который сохраняет реальную власть на Кубе.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что 41-летний Рауль Родригес Кастро пытался передать президенту США Дональду Трампу секретное письмо.

18 апреля Трамп заявил, что для Кубы «очень скоро наступит новый рассвет». Однако подтверждения, что это было объявлением о начале военной операции, не появилось. Трамп и раньше делал резкие заявления в отношении Кубы.

13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о начале переговоров с Соединенными Штатами.