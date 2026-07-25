Один из танкеров, пораженных СБУ у российского порта Новороссийск, 19 июля 2026 года (Фото: Скриншот видео / СБУ)

По данным издания, в начале этой недели генеральный директор американского нефтяного гиганта Chevron Майк Вирт обсудил с представителями администрации Трампа вопрос защиты операций компании в Казахстане в свете того, как Силы обороны Украины поразили четыре танкера вблизи Новороссийска в Черном море. Один из этих танкеров был зафрахтован Chevron.

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Российский порт Новороссийск является ключевым центром экспорта нефти и конечным пунктом маршрута Каспийского трубопроводного консорциума (КТК); доля в этом консорциуме принадлежит компании Chevron, а сам он обеспечивает 2% ежедневных мировых поставок нефти. После атак беспилотников отгрузка сырой нефти через этот трубопровод была ограничена, что вынудило Казахстан сократить добычу.

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По словам осведомленных источников, Вирт, его заместители и другие руководители нефтяной отрасли на этой неделе встретились с высокопоставленными представителями США, чтобы обсудить нефтяные рынки и ситуацию в Черном море с целью защиты своих интересов в этом регионе. После встречи, как сообщил один из американских чиновников, администрация Трампа предупредила Украину о недопустимости атак на суда, не принадлежащие России, в Черном море, пишет WSJ.

«Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергоресурсов казахстанского происхождения на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоресурсам», — отметил чиновник.

Компания Chevron владеет 15-процентной долей в Каспийском трубопроводном консорциуме, который транспортирует нефть с трех гигантских нефтегазовых месторождений через горную местность Казахстана в Россию и далее к Черному морю.

Американская компания также владеет 50-процентной долей в самом продуктивном из этих месторождений — Тенгизе, на которое приходится около 12% ее мировой добычи. За последние годы Chevron потратила десятки миллиардов долларов на расширение своей деятельности в этом регионе. Сам трубопровод и нефтяные месторождения не повреждены, однако длительное сокращение добычи поставит под угрозу значительный денежный поток компании из этого региона, пишет WSJ.

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Администрация Трампа заинтересована в том, чтобы поставки нефти от Chevron продолжались, поскольку недавнее ограничение поставок с Ближнего Востока привело к скачку мировых цен до уровня выше 100 долларов за баррель, поясняет издание.

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Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в июле 2026 года поразили в Черном и Азовском морях более 180 российских судов, которые, по данным Сил беспилотных систем, принадлежат к теневому флоту РФ и перевозят грузы в обход международных санкций.

19 июля СБУ сообщала о поражении танкера теневого флота РФ Avero в Черном море возле Новороссийска.