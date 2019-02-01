США предостерегли Россию и другие страны от вывоза венесуэльского золота Сегодня, 03:25 3 Цей матеріал також доступний українською EPA В Венесуэле наблюдаются попытки в последнюю минуту разворовать принадлежащие страны активы EPA

Правительство США предупредило президента Венесуэлы Николаса Мадуро о последствиях так называемых "вопиющих" актов запугивания, и призвали другие страны не участвовать в сделках по приобретению золота и нефти.

Как передает Reuters, власти США "предостерегли Мадуро, Россию и других международных игроков от заключения сделок по приобретению нефти и золота".

"В Венесуэле наблюдаются попытки в последнюю минуту разворовать принадлежащие страны активы", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Мадуро ждут последствия из-за попыток запугивания Хуана Гуаидо, которого в Вашингтоне признают временным президентом Венесуэлы.

"Это будет иметь последствия для тех, кто участвует в таких действиях, они будут привлечены к ответственности", - цитирует агентство слова высокопоставленного представителя администрации США.

Напомним, что оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы обвинила президента Николаса Мадуро в попытке вывезти в Россию государственные запасы золота в размере 20 тонн.

Российская Новая газета сообщила, что в январе в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, который доставил в Каракас валюту, полученную после продажи венесуэльских золотых запасов.

По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.

Источники газеты сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.