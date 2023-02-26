«Придется заплатить реальную цену». В Белом доме предостерегли Китай от предоставления оружия России 26 февраля, 23:24 В Белом доме предостерегли Китай от предоставления оружия России (Фото:REUTERS / Dado Ruvic / Illustration)

Китаю придется заплатить «реальную цену», если он продолжит поддерживать Россию, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан в эфире CNN отметил, что Китай пока не предпринял шагов к оказанию летальной помощи России в ее вторжении в Украину, однако США за закрытыми дверями четко дали понять, что такой шаг будет иметь серьезные последствия.

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«Пекину придется принимать собственные решения относительно того, как он будет действовать, будет ли он оказывать военную помощь, но если он пойдет по этому пути, это нанесет реальный ущерб Китаю», — сказал советник Байдена.

Ранее в ЦРУ подтвердили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ.

По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

