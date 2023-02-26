«Придется заплатить реальную цену». В Белом доме предостерегли Китай от предоставления оружия России

26 февраля, 23:24
Поделиться:
В Белом доме предостерегли Китай от предоставления оружия России (Фото:REUTERS / Dado Ruvic / Illustration)

В Белом доме предостерегли Китай от предоставления оружия России (Фото:REUTERS / Dado Ruvic / Illustration)

Китаю придется заплатить «реальную цену», если он продолжит поддерживать Россию, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан в эфире CNN отметил, что Китай пока не предпринял шагов к оказанию летальной помощи России в ее вторжении в Украину, однако США за закрытыми дверями четко дали понять, что такой шаг будет иметь серьезные последствия.

Видео дня

Читайте также:
Тимоти Эш
Тимоти Эш
Что-то сильно изменилось для Китая. О чем говорят 12 пунктов мирного плана Си

«Пекину придется принимать собственные решения относительно того, как он будет действовать, будет ли он оказывать военную помощь, но если он пойдет по этому пути, это нанесет реальный ущерб Китаю», — сказал советник Байдена.

Ранее в ЦРУ подтвердили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ.

По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Редактор: София Лазарова

Теги:   США Китай Белый дом Россия-Китай США-Китай Джейк Салливан Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X