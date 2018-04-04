США предоставят странам Балтии военную помощь на сумму $170 миллионов

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Трамп пообещал помочь союзникам в Прибалтике

Трамп пообещал помочь союзникам в Прибалтике

Президент США Дональд Трамп заявил, что Литве, Латвии и Эстонии будет предоставлена военная помощь на сумму 170 миллионов долларов.

"Соединенные Штаты планируют предоставить странам Балтии почти $100 млн на покупку крупнокалиберных боеприпасов и более $70 млн в виде проведения учений и оборудования. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", - сообщили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что украинская армия получит от США два патрульных катера Island.

Катера США предоставят бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы будет оплачивать Украина.

 

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