США предоставит Украине дополнительную военную помощь на $100 млн 6 апреля, 05:16 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

США предоставит Украине дополнительную военную помощь на 100 млн долларов.

Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет Reuters.



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Помощь, как указывается, включает противотанковые системы.

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По информации Пентагона, США каждый день присылают в Украину партию военной помощи.

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