США предоставит Украине дополнительную военную помощь на $100 млн
Энтони Блинкен (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)
США предоставит Украине дополнительную военную помощь на 100 млн долларов.
Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет Reuters.
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Помощь, как указывается, включает противотанковые системы.
По информации Пентагона, США каждый день присылают в Украину партию военной помощи.
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