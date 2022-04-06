США предоставит Украине дополнительную военную помощь на $100 млн

6 апреля, 05:16
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Энтони Блинкен (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

США предоставит Украине дополнительную военную помощь на 100 млн долларов.

Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет Reuters.

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Помощь, как указывается, включает противотанковые системы.

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По информации Пентагона, США каждый день присылают в Украину партию военной помощи.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Военная помощь Война России против Украины

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