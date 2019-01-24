Фоззи
Зеленая книга – шофер мистера Дейзи
Иван Яковина
24 января: Венесуэла и Россия
Леонид Бершидский
Путин теряет Венесуэлу
Вахтанг Кебуладзе
И стены, и мосты

США предложили РФ провести переговоры по ракетному договору

Вчера, 17:22
783
Цей матеріал також доступний українською

EPA

США предложили РФ провести переговоры по вопросам контроля над вооружениями в кулуарах встречи ООН в Пекине, сообщает Reuters.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

По словам дипломата,  переговоры практически наверняка будут включать обсуждение спора РФ и США в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  

Ранее США выдвинули России ультиматум по Договору о РСМД. В Госдепе заявили, что Россия должна избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность, иначе США выйдут из договора. Вашингтон дал Москве 60 дней на выполнение своих обязательств. Отсчет начался 4 декабря 2018 года.

В случае отказа РФ, США начнут процесс выхода из договора 2 февраля.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США. 

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности. 

Теги:   Баллистические ракеты США Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 09:18

article_img
Суд начал оглашать приговор Януковичу
События

Вчера, 16:37

article_img
Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера снова взяли под стражу
Страны

Вчера, 11:59

article_img
В Шотландии арестован бывший первый министр Алекс Салмонд

ТОП-3 мнений

Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11593
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Эффект атомной бомбы. Трампа можно отправлять в отставку
10005
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
7710
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
30035
Валерий Пекар - фото
Валерий Пекар
Семь вопросов кандидатам
12838
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11593
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75216
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34051
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
31897