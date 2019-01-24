США предложили РФ провести переговоры по ракетному договору Вчера, 17:22 783 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

США предложили РФ провести переговоры по вопросам контроля над вооружениями в кулуарах встречи ООН в Пекине, сообщает Reuters.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

По словам дипломата, переговоры практически наверняка будут включать обсуждение спора РФ и США в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее США выдвинули России ультиматум по Договору о РСМД. В Госдепе заявили, что Россия должна избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность, иначе США выйдут из договора. Вашингтон дал Москве 60 дней на выполнение своих обязательств. Отсчет начался 4 декабря 2018 года.

В случае отказа РФ, США начнут процесс выхода из договора 2 февраля.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.