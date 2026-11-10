Американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей для завершения войны России против Украины .

Об этом пишет The Economist.

По информации издания, одна из идей заключается в картографической уловке — предлагается перекроить административные границы Украины.

Реклама

Это позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые она претендует, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, контролируемых Силами обороны Украины.

Чтобы склонить российского диктатора Владимира Путина к заключению соглашения американцы также предложили восстановление доступа России к европейским энергетическим рынкам. Что, впрочем, противоречит новому закону Евросоюза.

И Украина, и ее европейские союзники против такого предложения. «Мы ни за что не согласимся на это, пока война продолжается», — цитирует издание украинского чиновника.

Самым сложным вопросом по-прежнему остаются гарантии безопасности.

Американские переговорщики заявляют, что российский диктатор Владимир Путин мог бы согласиться на предоставление со стороны США гарантий по аналогии с четвертой или пятой статьями НАТО. Первая предусматривает консультации союзников в случае угрозы Украине, а вторая — обязательство оказать помощь в случае нападения. Однако украинцы сомневаются, что президент США Дональд Трамп выполнит какие-либо подобные гарантии, пишет The Economist.

Москва же не проявляет никаких признаков того, что согласится на размещение на территории Украины многонациональных сил обеспечения безопасности. Она также не отказалась от своих требований, чтобы Украина объявила о нейтралитете и сократила численность армии.

Официальные лица Украины и Европы опасаются, что предложение Вашингтона включить в переговоры вопросы безопасности Европы предоставит России новые рычаги давления для затягивания соглашения о прекращении огня.

Реклама:

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в ОАЭ начались переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая подобная встреча с февраля 2026 года.

Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Умеров сообщил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.