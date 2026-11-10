Картографическая уловка. США предлагают изменить границы областей Украины, чтобы Путин мог объявить о захвате Донбасса — The Economist

10 ноября, 12:48
Google Читайте NV в Google
Одна из разрушенных многоэтажек в Константиновке Донецкой области (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Force)

Одна из разрушенных многоэтажек в Константиновке Донецкой области (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Force)

Американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей для завершения войны России против Украины.

Об этом пишет The Economist.

По информации издания, одна из идей заключается в картографической уловке — предлагается перекроить административные границы Украины.

Реклама

Это позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые она претендует, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, контролируемых Силами обороны Украины.

Чтобы склонить российского диктатора Владимира Путина к заключению соглашения американцы также предложили восстановление доступа России к европейским энергетическим рынкам. Что, впрочем, противоречит новому закону Евросоюза.

И Украина, и ее европейские союзники против такого предложения. «Мы ни за что не согласимся на это, пока война продолжается», — цитирует издание украинского чиновника.

Самым сложным вопросом по-прежнему остаются гарантии безопасности.

Американские переговорщики заявляют, что российский диктатор Владимир Путин мог бы согласиться на предоставление со стороны США гарантий по аналогии с четвертой или пятой статьями НАТО. Первая предусматривает консультации союзников в случае угрозы Украине, а вторая — обязательство оказать помощь в случае нападения. Однако украинцы сомневаются, что президент США Дональд Трамп выполнит какие-либо подобные гарантии, пишет The Economist.

Читайте также:
Гарантии безопасности для Украины должны быть приемлемыми для России — Рубио

Москва же не проявляет никаких признаков того, что согласится на размещение на территории Украины многонациональных сил обеспечения безопасности. Она также не отказалась от своих требований, чтобы Украина объявила о нейтралитете и сократила численность армии.

Официальные лица Украины и Европы опасаются, что предложение Вашингтона включить в переговоры вопросы безопасности Европы предоставит России новые рычаги давления для затягивания соглашения о прекращении огня.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в ОАЭ начались переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая подобная встреча с февраля 2026 года.

Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Читайте также:
В состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби вошли ФСБшники, среди них обвиняемый в попытке убийства Буданова — СМИ

Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Умеров сообщил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Донецкая область Луганская область Война России против Украины

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies