США предъявили обвинения россиянке во вмешательстве в выборы в Конгресс

Связанной с российской "фабрикой троллей" гражданке РФ предъявили обвинение во вмешательстве в предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции США, передает Bloomberg.

В сообщении указано, что Елена Алексеевна Хусяйнова из Санкт-Петербурга работала главным бухгалтером в проекте под названием Проект Лахта. Этот проект финансировался российским олигархом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering. Евгений Пригожин считается собственником Агентства интернет-исследований ("фабрика троллей").

Предъявленные в пятницу обвинения связаны с попытками вмешаться в политическую систему США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы 2018 года и выборы президента США в 2016 году.

По данным Минюста США, "информационная война против Соединенных Штатов" заключалась в создании тысяч аккаунтов в социальных сетях, которыми управляли американцы. Бюджет "российского сговора" оценивается в более 35 миллионов долларов. И попытки вмешательства "продолжаются и по сей день".