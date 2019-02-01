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США повысят пошлины на товары из КНР, если стороны не заключат сделку к 1 марта - Белый дом

Сегодня, 02:10
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EPA

Если торговая сделка не будет заключена до 1 марта, пошлины США на товары из Китая вырастут на 25%

США повысят таможенные пошлины на китайские товары, если торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном не приведут к "удовлетворительным результатам" к 1 марта. 

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, по итогам прошедших в Вашингтоне консультаций.

"Несмотря на достигнутый прогресс, многое еще предстоит сделать. Президент Дональд Трамп подтвердил, что 90-дневный процесс, согласованный в Буэнос-Айресе, представляет собой жесткие сроки, и что американские пошлины вырастут, если Соединенные Штаты и Китай не достигнут удовлетворительных результатов к 1 марта 2019 года", - отмечается в документе.

В Белом доме подчеркнули, что в ходе переговоров обе стороны продемонстрировали готовность принять участие в обсуждении всех основных вопросов, а также состоялись продуктивные и технические дискуссии о том, как разрешить разногласия. 

"Обе стороны согласились с тем, что любая резолюция будет полностью осуществима", - говорится в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заключение сделки в торговой сфере с Китаем возможно только после личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

По данным источников The Wall Street Journal, китайская делегация предложила провести встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае в следующем месяце.

Напомним, что с начала июля 2018 года Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

Лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

Теги:   Дональд Трамп Пошлины Торговые войны Китай США

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