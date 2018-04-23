США потребует уничтожения ядерного потенциала КНДР для перехода к вопросу санкций

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От Северной Кореи будут требовать полностью уничтожить ядерное оружие

От Северной Кореи будут требовать полностью уничтожить ядерное оружие

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что руководство США будет требовать от главы Северной Кореи Ким Чен Ына дать гарантии полного уничтожения ядерного потенциала.

После этого начнется вопрос обсуждения отмены санкций против Северной Кореи.

"Когда президент говорит, что не повторит ошибок прошлого, это означает, что США не пойдут на уступки такие, как снятие санкций до того, как Северная Корея уничтожит свои ядерные программы", - сообщил источник издания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ядерный кризис Северной Кореи ещё далек от завершения.

Напомним, в КНДР заявили о прекращении ядерных испытаний. 

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение властей Северной Кореи. Также это решение одобрили в ЕС, Южной Корее и Японии.

 

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