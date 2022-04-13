Артиллерия и БТР. Байден пообещал Зеленскому дополнительную военную помощь еще на 800 млн долларов

13 апреля, 21:28
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Al Drago)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Al Drago)

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Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Байден отметил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом» и что США продолжат предоставлять Украине помощь, необходимую для защиты от российской агрессии.

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Новый пакет помощи на 800 млн долларов будет включать «новые высокоэффективные системы вооружения», в том числе артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также другое вооружение, приспособленное к «более широкому наступлению, которое Россия готовится начать на востоке Украины».

13 апреля президент Владимир Зеленский провел переговоры с Джо Байденом. Собеседники дали оценку российским военным преступлениям и договорились усилить санкции против России.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Джо Байден Военная помощь Поддержка Украины Война России против Украины

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