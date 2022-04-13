Артиллерия и БТР. Байден пообещал Зеленскому дополнительную военную помощь еще на 800 млн долларов 13 апреля, 21:28 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Al Drago)

Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Байден отметил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом» и что США продолжат предоставлять Украине помощь, необходимую для защиты от российской агрессии.

Видео дня

Новый пакет помощи на 800 млн долларов будет включать «новые высокоэффективные системы вооружения», в том числе артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также другое вооружение, приспособленное к «более широкому наступлению, которое Россия готовится начать на востоке Украины».



13 апреля президент Владимир Зеленский провел переговоры с Джо Байденом. Собеседники дали оценку российским военным преступлениям и договорились усилить санкции против России.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.