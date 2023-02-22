США поставляют Украине дальнобойные снаряды с GPS-наведением — Bloomberg 22 февраля, 01:23 США (Фото:Посольство США в Украине via Facebook)

США поставляют Украине бомбу дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing. Она способна поражать цели на расстоянии более 70 км.

Об этом сообщает Bloomberg.



Пентагон официально не признал, что отправляет модифицированную версию боеприпаса для прямой атаки, заявив только, что он отправит «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках пакета на 1,85 млрд долларов, о котором было объявлено 21 декабря.

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Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпас, сославшись на оперативную безопасность. Комплекты Jdam используются ВВС и ВМС США и были проданы более чем в 26 стран.

Jdam-ER может устанавливаться на неуправляемые бомбы весом до 1 тонны. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей пролетать до 72 км и утроить дальность действия оригинального оружия. Jdam повышенной дальности был разработан в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии.

Комплекты повышенной дальности могут быть использованы для атаки российских передовых позиций или тыловых районов.

20 января компания Boeing получила заказ от ВВС на сумму 40,5 млн долларов в рамках существующего контракта Jdam. Работа должна быть завершена к 30 июня.

Отмечается, США и Украина разработали метод, с помощью которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать Jdam-ER.