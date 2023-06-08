Бриджит Бринк назвала три главных аспекта восстановления Украины с точки зрения США 8 июня, 12:12 Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Посол США в Украине Бриджит Бринк во время мероприятия NV Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины назвала три главных аспекта восстановления Украины с точки зрения США.

По ее словам, это безопасность, экономика и демократия.

«Безопасность — это, очевидно, наиболее фундаментальная и важная часть того, что мы делаем в поддержку Украины здесь и сейчас. Президент Байден говорил очень ясно, что прежде всего необходимо помочь Украине выгнать Россию из Украины, со всей территории Украины, и часть этого — военная сила. Мы предоставили как американский народ помощи по безопасности на $37 млрд. Помощи по безопасности, которая помогает на поле боя сразу, но … она также поможет Украине защитить себя в течение лет», — сказала Бринк.

Видео дня

Также посол США отметила, что тогда как безопасность является фундаментом, сильная экономика является критическим аспектом будущего Украины.

«США предоставили $23 млрд помощи, которая продолжает поддерживать все аспекты в Украине: учителей, экстренные службы и другие способы, которыми Украина продолжает помогать себе двигаться дальше. Мы также предоставили много помощи для поддержки главных секторов агропромышленного комплекса, чтобы помочь фермерам продолжать экспортировать, что является такой важной частью сельскохозяйственного экспорта и такой важной частью украинского ВВП, но также помочь собственно экспорту», — сказала она.

Бринк напомнила, что Россия пытается помешать украинским кораблям выходить в море, а США поддерживают усилия США и Турции, чтобы заставить Россию отказаться от этого.

Также посол США сказала, что большим вызовом для украинского энергетического сектора являются российские ракеты и дроны, которые пытались разрушить украинскую энергосистему в течение прошлой зимы.

«Мы продолжим помогать Украине с немедленным ремонтом энергосистемы и подготовкой к следующему отопительному сезону», — заверила она.

Кроме того, Бринк отметила, что США хотят помочь Украине сделать энергетику более безопасной, модернизированной, прозрачной и конкурентной, что поможет привлечь в будущем американские, европейские и другие инвестиции.

Посол США добавила, что чрезвычайно важным является частный сектор украинской экономики.

Она также подчеркнула, что для того, чтобы стать членом Евросоюза и НАТО, чего украинский народ требовал во время Оранжевой революции и Евромайдана, Украине необходимо открытое и свободное общество, основанное на верховенстве права.

«И это то, что мы поддерживаем», — сказала Бринк.

По словам посла США, верховенство права — не абстрактный концепт и требует трансформации многих аспектов государства.

«И это движение в Евросоюз, это движение в НАТО — это также то, что должно привлекать необходимые инвестиции, это крайне необходимо для восстановления и успеха Украины», — отметила она.

Бринк объяснила, что, чтобы инвестировать в Украину, бизнесменам нужны независимая судебная система, низкий уровень коррупции, сильное надлежащее управление, свободная пресса и сильное гражданское общество.