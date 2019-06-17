США попытаются пресечь поставки нефти из Венесуэлы на Кубу — Болтон Сегодня, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Ian Langsdon/Pool via REUTERS Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Администрация прибегнет к дополнительным мерам, чтобы пресечь поставки нефти из Венесуэлы на Кубу.

Об этом сообщает издание The Washington Free Beacon.



«Мы сделаем больше, чтобы предотвратить транспортировку нефти из Венесуэлы на Кубу. Очевидно, каждый раз, как мы вводим санкции, режим (президента Венесуэлы Николаса — ред.) Мадуро пытается избежать их, так что мы ищем новые пути, чтобы это предотвратить», — сказал он.

По его словам, Вашингтон будет наращивать давление как на Венесуэлу, так и на Кубу.

При этом Болтон уверен в том, Мадуро лишится власти, однако допустил возможность того, что на смену Мадуро может прийти другой человек его режима.

Болтон отметил, что если заставить кубинских военных и сотрудников служб безопасности покинуть Венесуэлу, то власть Мадуро вскоре закончится.

The Washington Free Beacon в свою очередь отмечает, что в Венесуэле находятся 15 тыс. кубинских военных и сотрудников служб безопасности, а Вашингтон пытается выдворить их оттуда.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, венесуэльскую судью Кэрол Падилью, а также центральный банк Венесуэлы и его руководителя Илиана Теран.