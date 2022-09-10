США заключили контракты на $1,2 млрд для пополнения запасов оружия, отправленного в Украину 10 сентября, 06:32 США (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

США заключили контракты на сумму около 1,2 млрд долларов для пополнения американских военных запасов оружия. В частности, отправляемого в Украину.

Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл Лаплант.



Речь идет об около 352 млн долларов на замену ракет Javelin, 624 млн долларов на замену ракет Stinger и 33 млн долларов на замену систем HIMARS.

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В настоящее время выполняются контракты на сумму еще 1,2 миллиарда долларов на оборудование, обещанное Украине в рамках USAI (Инициативы содействия безопасности Украины, Ukraine Security Assistance Initiative), в том числе 155-мм боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы Switchblade, радиолокационные системы и тактические машины.

Лаплант сказал, что он встретится 28 сентября с национальными директорами по вооружениям, чтобы обсудить, как глобальная оборонно-промышленная база может продолжать поддерживать Украину как сейчас, так и в будущем. По его словам, в повестке — разработка глобальной картины цепочки поставок.

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