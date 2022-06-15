США планируют построить временные зернохранилища для вывоза зерна из Украины — Байден

15 июня, 00:47
Цей матеріал також доступний українською
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Джо Байден заявил, что США построят временные зернохранилища на границе Польши с Украиной, чтобы облегчить экспорт зерна и преодолеть рост цен на продукты питания. Российские военные заблокировали украинские порты.

Об этом он заявил, выступая перед Американской федерацией труда и Конгресса промышленных организаций.

«Мы будем строить зернохранилища, временные хранилища на границах Украины, в том числе в Польше, чтобы мы смогли из (украинских — ред.) вагонов перегрузить (зерно — ред.) в эти хранилища, а затем в европейские вагоны, чтобы дальше транспортировать его в океан и доставлять по всему миру», — заявил Байден.

Видео дня
Читайте также:

Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил, что украденное у Украины зерно РФ завозит в эту страну по поддельным документам (Фото:REUTERS/Dado Ruvic) «Минимум три преступления». Посол Украины в Турции объяснил, как вышло, что Анкара покупает украденное РФ зерно

Байден подчеркнул, что из-за российской агрессии традиционный морской путь экспорта продовольствия из Украины заблокирован, поэтому нужно искать другие способы.

«Мы работаем над планом доставки его ( зерна — ред.) в другие страны по железной дороге», — заявил президент США.

В ООН заявили, что из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна.

В конце мая президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты украли в Украине уже как минимум полмиллиона тонн зерна и ищут способы его продать.

Читайте также:
И речи быть не может. Украинское зерно не будут транспортировать через Беларусь — президент Литвы

Действия страны-агрессора создают угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Польша Российская агрессия Джо Байден Зерно Рынок зерна Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X