США планируют построить временные зернохранилища для вывоза зерна из Украины — Байден 15 июня, 00:47 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Джо Байден заявил, что США построят временные зернохранилища на границе Польши с Украиной, чтобы облегчить экспорт зерна и преодолеть рост цен на продукты питания. Российские военные заблокировали украинские порты.

Об этом он заявил, выступая перед Американской федерацией труда и Конгресса промышленных организаций.



«Мы будем строить зернохранилища, временные хранилища на границах Украины, в том числе в Польше, чтобы мы смогли из (украинских — ред.) вагонов перегрузить (зерно — ред.) в эти хранилища, а затем в европейские вагоны, чтобы дальше транспортировать его в океан и доставлять по всему миру», — заявил Байден.



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Байден подчеркнул, что из-за российской агрессии традиционный морской путь экспорта продовольствия из Украины заблокирован, поэтому нужно искать другие способы.

«Мы работаем над планом доставки его ( зерна — ред.) в другие страны по железной дороге», — заявил президент США.

В ООН заявили, что из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна.

В конце мая президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты украли в Украине уже как минимум полмиллиона тонн зерна и ищут способы его продать.

Действия страны-агрессора создают угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

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