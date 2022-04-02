США помогут в передаче танков для Украины — NYT 2 апреля, 08:52 Цей матеріал також доступний українською Т-64БМ Булат (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

Администрация президента США Джо Байдена будет работать с союзниками над передачей танков советского производства для укрепления обороны Украины на Донбассе, сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника.



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По словам собеседника издания, решение выступить в качестве посредника для помощи в передаче танков советского производства, которыми украинские военные умеют пользоваться, было принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского.

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Это первый случай с начала войны, когда Соединенные Штаты помогут в передаче танков.

Чиновник сказал, что поставки начнутся в ближайшее время, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено и из каких стран они прибудут.

По его словам, танки позволят Украине наносить дальнобойные артиллерийские удары по российским объектам на Донбассе.

Прибытие танков может быть еще одним сигналом нового этапа войны, которая длится пять недель, пишет издание.



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