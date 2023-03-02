США сообщили, что получили от РФ ноту о приостановлении участия в договоре по ядерному оружию 2 марта, 06:27 Российское ядерное оружие у стен Кремля (Фото:ТСН)

«Могу подтвердить обмен дипломатическими нотами между Россией и Соединенными Штатами. Думаю, будет справедливо сказать, что то, что мы узнали из дипломатической ноты, не содержало ничего нового, что бы ни содержалось в публичных заявлениях, которые исходили из Москвы», — заявил Прайс.

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Он назвал решение «досадным и безответственным».

"Мы работаем над сохранением договора и продолжаем призывать Москву возобновить полное ее выполнение", - сообщил Прайс.

Во вторник, 28 февраля, российский диктатор Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает количество ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.

