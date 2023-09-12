США одобрили потенциальную продажу Польше систем ПВО и ПРО на 4 млрд долларов — Пентагон 12 сентября, 08:24 MIM-104 Patriot (Фото:Wikipedia)

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны Польши по ориентировочной стоимости 4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

В оборонном ведомстве США заявили, что Польша модернизирует свою противовоздушную оборону для того, чтобы приобрести вторую фазу двухэтапной программы модернизации системы MIM-104 Patriot Configuration-3+ с модернизированными датчиками и компонентами

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По данным Пентагона, продажа будет включать 93 центра управления системой, 175 сетевых ретрансляторов управления огнем и другое оборудование.

В Reuters отмечают, что интерес Европы к американскому оружию вырос со спросом, сосредоточенным вокруг поставок боеприпасов, противовоздушной обороны, коммуникационного оборудования, ракет Javelin и беспилотников, которые оказались «критически важными» для военных усилий Украины.

Ранее сообщалось, что Госдеп США также одобрил потенциальную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования. Сделка составляет 12 млрд долларов.

29 июня администрация президента США Джо Байдена одобрила возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD IBCS). Тогда отмечалось, что сумма такого контракта составляет 15 млрд долларов.