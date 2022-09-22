Пентагон показал подготовку военной помощи перед отправкой в Украину — фото 22 сентября, 22:01 Военные США загружают пакеты с боеприпасами, направляющимися в Украину (Фото:Department of Defense/Twitter)

Министерство обороны США показало подготовку помощи в сфере безопасности перед отправкой в Украину.

Фото подготовки пресс-служба министерства опубликовала в Twitter.

«Летчики базы ВВС Довер, штат Делавэр, загружают пакеты с боеприпасами, направляющимися в Украину, на C-17 Globemaster III в рамках миссии по оказанию помощи в обеспечении безопасности», — говорится в сообщении.

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Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о росте поставок современного оружия в Украину.

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