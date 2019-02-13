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США пока не достигли с Польшей соглашения об увеличении количества войск - Пентагон

Сегодня, 18:57
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EPA

Пентагон: Стороны продолжают дискуссии об увеличении контингента войск

США пока не достигли согласия с Польшей по увеличению численности американских войск на ее территории.

Об этом в среду, 13 февраля, заявил представитель Пентагона Эрик Пахон.

"Любые предположения об увеличении численности военнослужащих или  касательно соглашения по этому вопросу на данный момент являются необоснованными", - цитирует Пахона Голос Америки.

Представитель Минобороны подчеркнул, что стороны продолжают дискуссии, и пока никаких договоренностей достигнуто не было.

"Мы объявим результаты наших переговоров в подходящее время", - сказал Пахон.

13 февраля посол США в Польше Жоржет Мосбахер в интервью Financial Times заявила о планах Вашингтона увеличить количество американских военнослужащих в этой стране.

По словам дипломата, США планируют значительно увеличить численность своих войск в Польше, поскольку администрация Дональда Трампа активизирует свою деятельность в Центральной Европе.

Теги:   Польша Пентагон США

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