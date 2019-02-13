США пока не достигли с Польшей соглашения об увеличении количества войск - Пентагон Сегодня, 18:57 69 Цей матеріал також доступний українською EPA Пентагон: Стороны продолжают дискуссии об увеличении контингента войск EPA

США пока не достигли согласия с Польшей по увеличению численности американских войск на ее территории.

Об этом в среду, 13 февраля, заявил представитель Пентагона Эрик Пахон.

"Любые предположения об увеличении численности военнослужащих или касательно соглашения по этому вопросу на данный момент являются необоснованными", - цитирует Пахона Голос Америки.

Представитель Минобороны подчеркнул, что стороны продолжают дискуссии, и пока никаких договоренностей достигнуто не было.

"Мы объявим результаты наших переговоров в подходящее время", - сказал Пахон.

13 февраля посол США в Польше Жоржет Мосбахер в интервью Financial Times заявила о планах Вашингтона увеличить количество американских военнослужащих в этой стране.

По словам дипломата, США планируют значительно увеличить численность своих войск в Польше, поскольку администрация Дональда Трампа активизирует свою деятельность в Центральной Европе.