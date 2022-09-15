США пока не будут поставлять ATACMS и самолеты F-16 Украине — СNN 15 сентября, 17:32 Чиновники также предостерегают, что слишком рано называть быстрый прогресс ВСУ поворотным моментом в войне (Фото:REUTERS/Erin Scott)

В ближайшее время администрация президента США Джо Байдена не планируют передавать Украине ракеты дальнего действия ATACMS и самолеты F-16.

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на собственные источники.

По данным официальных лиц, США пока отклоняет некоторые украинские запросы на поставку оружия, включая ATACMS. Чиновники не верят, что боевой ландшафт изменился настолько, чтобы оправдать резкое изменение стратегии в краткосрочной перспективе, несмотря на недавние украинские успехи в Харьковской области.

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Также некоторые американские военные чиновники признали, что такая техника как самолеты F-16 в конечном итоге могут быть предоставлены Украине, но в далеком будущем. Их передача не будет связана с недавними успехами ВСУ и нет никаких признаков, что обсуждения о передаче ведутся сейчас.

В целом администрация Байдена рассматривает недавний прорыв Украины как свидетельство того, что виды оружия и разведданные, которые западные страны предоставлял Украине в последние месяцы, были эффективными.

Чиновники также предостерегают, что слишком рано называть быстрый прогресс ВСУ поворотным моментом в войне, предупреждая, что в военном отношении Россия далеко не истощена.

Ранее СМИ сообщали, что Украина запросила у США десятки видов оружия и боеприпасов, чтобы продолжить освобождение украинских территорий от войск РФ.

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