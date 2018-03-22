США согласились увеличить расходы на поддержку Украины

В Конгрессе США согласовали закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на помощь Украине.

Общий объем помощи Украине определены в размере 620,7 миллионов долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету, сообщает посольство Украины в США.

Согласно законопроекту Пентагону выделяется 200 миллионов долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 миллионов долларов больше ассигнования 2017 года.

Эти средства будут направлены на финансирование конкретных проектов американской поддержки ВСУ, в частности, таких, как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение.

Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и безопасностных сил Украины.

Смета помощи Украине по линии Госдепа США и причастных агентств определена в сумме $420,7 миллионов, что на $10 миллионов превышает расходы прошлого года.

Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США.