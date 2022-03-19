США подтверждают использование Россией гиперзвуковых ракет против Украины — CNN 19 марта, 19:27 Цей матеріал також доступний українською В России заявили, что нанесли удары гиперзвуковым оружием по подземному складу ВСУ на Прикарпатье (Фото:Минобороны РФ)

Американские официальные лица подтвердили, что Россия еще на прошлой неделе запустила по Украине гиперзвуковые ракеты, что стало первым известным случаем использования таких ракет в бою.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников. По информации собеседников издания, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени.

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По мнению американских чиновников, использование РФ гиперзвуковых ракет могло преследовать цель как испытание этого оружия, так и для «отправки сообщения Западу о российских возможностях».

В РФ об использовании этого оружия заявили только 19 марта.

Так Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса Кинжал для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

19 марта в ВСУ сообщили, что Россия нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. В то же время, пока командование Воздушных сил ВС не может подтвердить или опровергнуть информацию о заявлениях россиян об ударе авиационным ракетным комплексом Кинжал.

По данным российских СМИ, Кинжал — авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 — МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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