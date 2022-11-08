Обсуждали «снижение рисков». В Белом доме прокомментировали информацию о переговорах советника Байдена с Кремлем

8 ноября, 00:46
Поделиться:
Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала информацию о том, что советник президента США Джейк Салливан ведет непубличные переговоры с высокопоставленными представителями Кремля.

Отвечая на вопрос журналистки во время брифинга в понедельник, 7 ноября, Жан-Пьер сказала, что «люди много чего говорят о переговорах, которые США ведут или не ведут», но Вашингтон «оставляет за собой право непосредственно обсуждать на высшем уровне вопросы, волнующие США». По ее словам, разговоры в последние несколько месяцев касались только «снижения рисков» в отношениях между США и Россией.

Видео дня

Читайте также:

Джон Гербст (Фото:Александр Медведев / НВ) «Путин совершил громадную ошибку». Интервью НВ с Джоном Хербстом о новых поворотах в отношениях Украины, США, Китая и России

Представительница Белого дома подчеркнула, что США придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины». Она добавила, что Вашингтон старается оставить открытыми каналы связи с Россией, «чтобы у нас сохранялась возможность связаться [со страной-агрессором]».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем российского совета безопасности Николаем Патрушевым.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал материал WSJ «уткой англосаксонской газеты».

Во время визита в Киев 4 ноября Джейк Салливан прокомментировал возможность переговоров Вашингтона со страной-террористом Россией и подчеркнул, что обсуждение Украины без Украины невозможно, а позиция РФ неприемлема.

https://www.youtube.com/embed/lVTbVtM1GZc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Белый дом Россия-США Переговоры с Россией Джейк Салливан Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X