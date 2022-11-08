Обсуждали «снижение рисков». В Белом доме прокомментировали информацию о переговорах советника Байдена с Кремлем 8 ноября, 00:46 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала информацию о том, что советник президента США Джейк Салливан ведет непубличные переговоры с высокопоставленными представителями Кремля.

Отвечая на вопрос журналистки во время брифинга в понедельник, 7 ноября, Жан-Пьер сказала, что «люди много чего говорят о переговорах, которые США ведут или не ведут», но Вашингтон «оставляет за собой право непосредственно обсуждать на высшем уровне вопросы, волнующие США». По ее словам, разговоры в последние несколько месяцев касались только «снижения рисков» в отношениях между США и Россией.

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Представительница Белого дома подчеркнула, что США придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины». Она добавила, что Вашингтон старается оставить открытыми каналы связи с Россией, «чтобы у нас сохранялась возможность связаться [со страной-агрессором]».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем российского совета безопасности Николаем Патрушевым.



Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал материал WSJ «уткой англосаксонской газеты».

Во время визита в Киев 4 ноября Джейк Салливан прокомментировал возможность переговоров Вашингтона со страной-террористом Россией и подчеркнул, что обсуждение Украины без Украины невозможно, а позиция РФ неприемлема.