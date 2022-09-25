«Их очень редко поднимают в небо». За чем на территории РФ следят разведывательные самолеты США — авиаэксперт 25 сентября, 15:34 Эксклюзив НВ Американский разведывательный самолет RC-135S Cobra Ball (Фото:US Air Force photo by Senior Airman Amy Younger)

Запуск двух редких американских самолетов Boeing RC-135 Cobra Ball вблизи российской границы на Аляске — это предупредительный сигнал от США о готовности ответить на ядерный шантаж России. Об этом в эфире Радио НВ рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.

«Эти полеты нужно воспринимать как предупреждение. Американцы следят за ситуацией в РФ, и это одно из проявлений такого мониторинга ситуации с российскими ядерными силами», — считает Романенко.

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Эксперт рассказал, что это за самолеты и с какой целью используются: «Boeing RC-135 Cobra Ball – это специализированные разведывательные самолеты, выпуска 1969-70 года, оснащенные очень сложным разведывательным оборудованием. <...> Они действительно предназначены для патрулирования вдоль российских границ с целью выявления тестовых и проверочных испытательных пусков российских ракет».



По словам эксперта, эти самолеты способны на дистанциях 400-500 км отслеживать траекторию полета ракеты, определять ее параметры и использовать этот анализ для достаточно точной установки места пуска.

Романенко считает, что полеты этих самолетов были тренировочными, хотя их очень редко поднимают в небо. По его мнению, в свете последних угроз Кремля о применении ядерного оружия, таким образом США предупреждает Россию:

«В любом случае, это предупреждение от Америки о том, что она готова, отслеживает ситуацию в России и любые враждебные движения в ее сторону будут немедленно наказаны. <...> Украине ничего с этого участка не угрожает, в смысле [ядерного] ракетного удара. Ибо в Советском Союзе было два места сосредоточения [ядерных] ракет, одно находилось на территории Украины и Беларуси, и было нацелено на Европу. Другое, на территории России, нацелено на Соединенные Штаты. То есть с Дальнего Востока запуски по [территории] Украины фактически нереальны», — считает Романенко.

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