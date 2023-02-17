США поддерживают удары Украины по военным объектам в Крыму — Нуланд 17 февраля, 08:50 Виктория Нуланд (Фото:Yiannis Kourtoglou/Reuters)

США поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму.

Об этом ходе выступления по видеосвязи в Центре Карнеги заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым как минимум не будет демилитаризован», — отметила она.

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По словам Нуланд, даже после завершения войны США продолжат оказывать военную помощь Украине, поскольку нет уверенности, что Россия не возобновит конфликт.

Накануне издание Politico привело слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который в ходе частного разговора заявил, что попытка Украины отвоевать оккупированный Крым стала бы «красной линией» для диктатора Владимира Путина, что «может привести к более широкой реакции со стороны России», но решение только за Киевом.