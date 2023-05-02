Членство Украины. США поддерживают политику открытых дверей НАТО — Госдеп 2 мая, 01:49 НАТО (Фото:Посольство Украины в США/Facebook)

США поддерживают вступление Украины в НАТО. Но сейчас Белый дом сосредоточен на поддержке страны в противодействии российской агрессии.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.



«Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО», — подчеркнул представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о поддержке США членства Украины в Североатлантическом альянсе.

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По его словам, это решение очевидно должны принимать коллективно все страны НАТО. Но сейчас, по словам Патела, основной фокус внимания сосредоточен на поддержке Украины в войне против России.

«Это агрессия РФ, это российские атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, Россия не уважает базовые основы Устава ООН, касающиеся территориальной целостности и суверенитета. Так что именно на этом мы продолжим сосредотачиваться», — подчеркнул он.