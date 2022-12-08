США поддерживают передачу Украине немецких танков Leopard 2 — оборонный комитет Бундестага

8 декабря, 16:16
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Танк Leopard 2 (Фото:Bundeswehr-Fotos)

Танк Leopard 2 (Фото:Bundeswehr-Fotos)

США дали понять главе оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, что поддерживают передачу Германией танков Leopard 2 Украине.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков.

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Штрак-Циммерман в Twitter подтвердила эту информацию.

«Это было подтверждено мне и во время моего визита в Вашингтон во всех моих дискуссиях в Госдепартаменте, в Конгрессе и в Сенате», — написала она.

Она отметила, что США ожидают, что Германия выполнит эти обязательства.

«Мы не должны оставить Украину. Им нужны танки», — сообщила она.

https://twitter.com/MAStrackZi/status/1600548895389630487
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6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2. Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

16 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сейчас для Украины приоритетом являются системы ПВО, танки она назвала «второстепенным вопросом».

https://www.youtube.com/embed/VGg_7vuaO4A
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Германия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бундестаг

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