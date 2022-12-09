Формула мира Зеленского может стать планом окончания войны — посол США Бринк

9 декабря, 15:22
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Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Большая семерка поддерживает мирный план президента Владимира Зеленского.

В интервью 24 каналу дипломат отметила, что «сейчас очень четко понятно, кто на стороне мира, а кто на стороне войны».

«Президент Зеленский говорил о мирном плане, состоящем из десяти пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальный план окончания войны. Как раз в этот понедельник Россия снова запустила 70 ракет по украинским городам. Сейчас совершенно ясно, что россияне не хотят прекращать войну. США поддерживают справедливость и ответственность для совершивших ужасные преступления в Украине», — сказала она.

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Бринк также напомнила о словах президента США Джо Байдена и повторила, что российский диктатор Владимир Путин может закончить войну сегодня, выведя свои оккупационные войска из Украины.

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На саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

https://www.youtube.com/embed/wZ2Q3P6TuqE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Украина-США Посольство США в Украине Владимир Зеленский Поддержка Украины Бриджит Бринк Война России против Украины

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