Формула мира Зеленского может стать планом окончания войны — посол США Бринк 9 декабря, 15:22 Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Большая семерка поддерживает мирный план президента Владимира Зеленского.

В интервью 24 каналу дипломат отметила, что «сейчас очень четко понятно, кто на стороне мира, а кто на стороне войны».



«Президент Зеленский говорил о мирном плане, состоящем из десяти пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальный план окончания войны. Как раз в этот понедельник Россия снова запустила 70 ракет по украинским городам. Сейчас совершенно ясно, что россияне не хотят прекращать войну. США поддерживают справедливость и ответственность для совершивших ужасные преступления в Украине», — сказала она.



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Бринк также напомнила о словах президента США Джо Байдена и повторила, что российский диктатор Владимир Путин может закончить войну сегодня, выведя свои оккупационные войска из Украины.

На саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.