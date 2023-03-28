США поддержали создание «гибридного трибунала» по преступлению агрессии России. Украина настаивает на международном
Мужчина держит плакат во время демонстрации в поддержку Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)
Чтобы расследовать преступление агрессии России против Украины, Вашингтон считает лучшим вариантом создать интернационализированный гибридный суд в рамках украинской судебной системы. Об этом заявила посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак, пишет Голос Америки.
Такой суд привлечет международный персонал, в том числе судей, прокуроров, адвокатов. Также он может быть в Европе (по крайней мере, во время войны), что, по словам Скаак «в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такого института».
«Такой гибридный суд также будет демонстрировать лидерство Украины в обеспечении ответственности за преступление агрессии полностью в рамках национальной юридической системы», — сказала она.
Для создания гибридного суда не потребуется резолюции Генассамблеи ООН о создании нового независимого международного института. Представительница Госдепа заявила, что он мог бы способствовать более широкой международной поддержке, однако сейчас международного консенсуса по этому вопросу пока нет.
Ранее в Офисе президента объясняли, что выступают за две другие более приемлемые модели спецтрибунала над Россией — на основе соглашения Украины с ООН по принятию соответствующей резолюции ГА ООН и на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира.
В ОП говорят, что гибридный содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня «межгосударственного конфликта». Также возникает вопрос, сможет ли такой суд преодолеть иммунитет диктатора Владимира Путина.