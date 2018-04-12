США хотят видеть Украину членом НАТО - американский дипломат

Кей Бейли Хатчисон заявила, что Украина движется к членству в блоке уже сейчас

США поддерживают идею членства Украины в НАТО, заявила постпред США при Североатлантическом Альянсе Кей Бейли Хатчисон.

"Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, могу вас заверить", - сказала она на панельной дискуссии в рамках Киевского форума по вопросам безопасности, пишет Европейская правда.

Дипломат добавила, что Украина уже сейчас движется к членству в блоке, так как выполняет Годовые национальные планы.

"Путь к членству - долгий для многих стран. Ничего не происходит моментально. Годовой национальный план (в случае Украины) - это хороший путь к членству", - резюмировала она.

Ранее НАТО официально признал стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставил статус страны-аспиранта.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

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6 июля 2017 года президент Петр Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.