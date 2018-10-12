США поддерживают стремление украинцев иметь свою единую поместную церковь - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США поддерживают стремление украинцев к признанию своей собственной единой поместной церкви.

Как передает УНИАН, об этом Волкер заявил во время телефонного брифинга в Брюсселе.

Как сообщается, спецпредставителя Госдепа спросили относительно предупреждения со стороны представителей Русской православной церкви об эскалации насилия в случае появления единой Украинской православной церкви.

"Это трагедия, что у вас есть религиозные лидеры, которые говорят об обращении к насилию. Это будет ужасный случай, и мы, безусловно, не хотим видеть это", - заявил Волкер.

Также он сказал, что решение Вселенского патриарха Варфоломея о возможности предоставления Украинской православной церкви Томоса является религиозным решением.

"С американской точки зрения, единственное, что мы можем сказать, что мы верим в принцип религиозной свободы. Наша страна основывается на этом, и поэтому мы поддерживаем стремление всех людей исповедовать свою религию так, как они хотят, и иметь свободу, и признание, и делать это мирно... Я надеюсь, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения. Я думаю, это будет трагедией увидеть такое", - подчеркнул Волкер.

Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления Томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получено после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.