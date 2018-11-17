17 ноября 2018, суббота

США поддерживают присоединение Украины к НАТО - заявление

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Заявление было опубликовано в результате встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и Госсекретаря США Майка Помпео
Mike Pompeo via Twitter

Заявление было опубликовано в результате встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и Госсекретаря США Майка Помпео

Соединенные Штаты надеются на вступление Украины в Североатлантический Альянс в качестве полноправного члена, отмечается в совместном заявлении Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Заявление было опубликовано в результате встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и Госсекретаря США Майка Помпео.

"Украина в очередной раз подтвердила, что членство в НАТО остается ее стратегическим приоритетом, который недавно был закреплен в национальном законодательстве. Соединенные Штаты приветствуют стремление Украины вступить в НАТО, которые были зафиксированы в Бухарестской декларации 2008 года, и рассчитывают однажды поздравить Украину в качестве полноправного члена Альянса", – отмечается в заявлении.

Кроме того, США поддерживают усилия Украины, направленные на имплементацию безопасности реформ, указанных в законе О национальной безопасности Украины, а также отмечают продолжение участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности во всем мире.

Смотрите также

Напомним, что в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированного диалога с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

Смотрите также

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове