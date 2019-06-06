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Министр энергетики США: Не поддерживать Украину было бы безответственно

Сегодня, 09:33
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Министр энергетики США: Не поддерживать Украину было бы безответственно - фото

REUTERS/Francois Lenoir

Перри заявил, что США поддерживают Украину на пути к стабильности

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути к «экономической и другой стабильности».

Об этом он сказал, выступая на международной конференции в Словении, сообщает Reuters.

«Для нас не поддерживать Украину каждым соответствующим целесообразным возможным путем, было бы безответственным … Мы не позволим никому прибегать к принуждению другой страны, особенно, используя энергетику в качестве оружия. Этого не произойдет», — отметил Перри.

Он отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают кремлевский проект Северный поток 2.

«Мы считаем, что зависимость от единственного источника энергии — это плохо и именно это произойдет с Северным потоком 2, и Европа сама видит, что Россия отрежет газ», — добавил он.

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Теги:   Украина США Рик Перри

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