Министр энергетики США: Не поддерживать Украину было бы безответственно Сегодня, 09:33 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Francois Lenoir Перри заявил, что США поддерживают Украину на пути к стабильности REUTERS/Francois Lenoir

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути к «экономической и другой стабильности».

Об этом он сказал, выступая на международной конференции в Словении, сообщает Reuters.



«Для нас не поддерживать Украину каждым соответствующим целесообразным возможным путем, было бы безответственным … Мы не позволим никому прибегать к принуждению другой страны, особенно, используя энергетику в качестве оружия. Этого не произойдет», — отметил Перри.

Он отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают кремлевский проект Северный поток 2.

«Мы считаем, что зависимость от единственного источника энергии — это плохо и именно это произойдет с Северным потоком 2, и Европа сама видит, что Россия отрежет газ», — добавил он.