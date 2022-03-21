США поддержат страну НАТО, которая решит отправить войска в Украину — посол в ООН
Линда Томас-Гринфлид (Фото:REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
США не будут вводить войска в Украину, но поддержат другую страну НАТО, если она это сделает. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на заявление посла США в ООН Линды Томас-Гринфлид.
Отмечается, что во время визита президента США Джо Байдена в Польшу будут обсуждаться вопросы введения миротворческого контингента в Украину. Линда Томас-Гринфлид, в свою очередь, считает маловероятным, что американские войска могут принять участие в этом.
В то же время она добавила, что другие страны НАТО могут принять такое решение. И США поддержат их.
Кроме того, американская дипломат заявила, что США не видят шансов на прорыв в переговорах Украины со страной-агрессором. Она назвала их «односторонними»
«Не похоже, чтобы россияне были склонны к дипломатическому решению», — добавила Томас-Гринфилд.
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