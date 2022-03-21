США поддержат страну НАТО, которая решит отправить войска в Украину — посол в ООН 21 марта, 03:36 Цей матеріал також доступний українською Линда Томас-Гринфлид (Фото:REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

США не будут вводить войска в Украину, но поддержат другую страну НАТО, если она это сделает. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на заявление посла США в ООН Линды Томас-Гринфлид.

Отмечается, что во время визита президента США Джо Байдена в Польшу будут обсуждаться вопросы введения миротворческого контингента в Украину. Линда Томас-Гринфлид, в свою очередь, считает маловероятным, что американские войска могут принять участие в этом.

Видео дня

В то же время она добавила, что другие страны НАТО могут принять такое решение. И США поддержат их.

Кроме того, американская дипломат заявила, что США не видят шансов на прорыв в переговорах Украины со страной-агрессором. Она назвала их «односторонними»

«Не похоже, чтобы россияне были склонны к дипломатическому решению», — добавила Томас-Гринфилд.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.