США поддержали решение Британии выслать российских дипломатов

США поддерживают решение Лондона выслать из страны российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, говорится в заявлении Белого дома.

"США выражают солидарность своему ближайшему союзнику Великобритании. США разделяют оценки Великобритании, что Россия несет ответственность за эту безрассудную атаку нервно-паралитическим веществом на британского гражданина и его дочку, и мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве ответной меры", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "это действие России вписывается в ее модель поведения - игнорирование правил международного порядка, подрыв суверенитета и безопасности стран во всем мире и попытки подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы".

"США работают вместе со своими союзниками и партнерами для обеспечения того, чтобы подобного рода отвратительная атака больше не повторилась", - отметили в Белом доме.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль, и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу. СМИ же заговорили о скором введении Лондоном новых санкций.

12 марта премьер-министр Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства. Кроме того, из-за отравления Скрипаля Великобритания созывает Совбез ООН.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.