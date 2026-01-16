США будут вести переговоры с Гренландией и Данией каждые 2−3 недели

США будут вести переговоры с Гренландией и Данией (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Об этом 15 января на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отметила, что встреча в Вашингтоне накануне была «хорошей» и «продуктивной». Речь идет о встрече в Белом доме 14 января между вице-президентом США Джей Ди Венсом, государственным секретарем США Марко Рубио, министром иностранных дел Дании Ларсом Локке Расмуссеном и министерством иностранных дел Гренландии Вивианом Мотцфельдтом.

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«Там обе стороны договорились создать рабочую группу из лиц, которые продолжат технические переговоры по приобретению Гренландии. Эти переговоры, как мне сказали, будут проходить каждые две-три недели», — сказала Левитт.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будут вести себя как сверхдержава».

4 января премьер-министерка Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

Инфографика: NV

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

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Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

13 января во время пресс-конференции в Копенгагене премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров оказался в геополитическом кризисе и, если бы пришлось выбирать между США и Данией, он выбрал бы Данию.

В ответ Трамп заявил, что не знает, кто такой Нильсен, но для премьера Гренландии это заявление станет «большой проблемой».